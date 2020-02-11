2020-02-11T10:14:14+03:00
Экономика

На Урале 4,5 тысячи самозанятых вышли из тени

Этому поспособствовал новый налоговый режим
Лев ИСТОМИН
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В Свердловской области после введения нового налогового режима официально зарегистрировались 4 500 самозанятых. До введения режима большая часть тех, кто работает на себя, считали регистрацию невыгодной для себя процедурой.

- Теперь предприниматели получили возможность платить только налог с дохода. При этом не нужно никуда ходить, достаточно установить приложение «Мой налог», - рассказывает региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Налоговая ставка для самозанятых сегодня составляет от 4 до 6%. Потенциальные участники системы в регионе – от 30 до 50 тысяч человек. Эксперимент по внедрению налога для самозанятых стартовал в Свердловской области с начала этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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