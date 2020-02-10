Самой красивой девушкой февраля по версии «Комсомолки» стала девушка, совмещающая модельный бизнес и волонтерскую деятельность

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:10:13+03:00

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Самой красивой девушкой февраля по версии «Комсомолки» стала Богдана Кадрицкая. Она покорила наших подписчиков своим обаянием и набрала больше всех лайков в конкурсе нашей группы ВКонтакте. Победительница учится на последнем курсе в УрГЭУ, работает моделью и успевает заниматься волонтерской деятельностью. С начала прошлого года Богдана помогает найти дом собакам из приюта «БиМ».

- Я ни в коем случае не хвастаюсь и не горжусь этим. Говорю потому, что хочу привлечь внимание людей к данному вопросу. Очень важно чтобы люди не проходили мимо голодных, обездоленных животных, а хотя бы просто покормили их. Чтобы прежде чем завести животное, они были четко убеждены в том, что им это действительно нужно и они справятся с новыми обязанностями, - поделилась с «КП-Екатеринбург» победительница.

Во время беседы Богдана процитировала Габриэля Маркеса - « Возможно, в этом мире ты всего лишь человек, а для кого-то ты и есть весь мир». И объяснила, что для братьев наших меньших, мы и есть тот самый мир.

ИСТОЧНИК KP.RU