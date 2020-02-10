В Свердловской области врачи выезжают на дом к ветеранам и труженикам тыла, чтобы провести диспансеризацию

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:41:12+03:00

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В Свердловской области врачи выезжают на дом к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, чтобы провести диспансеризацию. К пожилым людям приезжают специальные мобильные бригады. Обычно в такую бригаду входят врач-терапевт, врачи узких специальностей: окулист, оториноларинголог, невролог и аллерголог. Пожилым людям также оказывается услуга «стационар на дому».

– Ветераны у нас конечно и в больницах обслуживаются без очереди, но многим из них и до больницы уже проблематично добраться. Поэтому врачи посещают инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны, супругов погибших инвалидов и уральцев, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» на дому, – рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. – Диспансеризация проводится для того, чтобы своевременно выявить и профилактировать заболевания, оказать необходимую медицинскую помощь.

Фото: департамент информационной политики

Медики проводят дома осмотр и необходимые исследования. Также специалисты корректируют дальнейшее лечение и, при необходимости госпитализируют. После домашнего осмотра медики оформляют документы на получение необходимых средств реабилитации – тростей, слуховых аппаратов, средств по уходу для маломобильных пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU