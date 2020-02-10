Владимир Шахрин снялся в новом сериале ТНТ

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:22:09+03:00

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Лидер группы «Чайф» снялся в новом сериале ТНТ. Владимир Шахрин появляется в картине как кумир одного из героев. По сюжету главный герой Михаил с юности является поклонником уральской группы и мечтает заполучить автограф Шахрина. В одном из эпизодов эта мечта сбывается, и главные герои вместе с лидером «Чайфов» раскладывают на троих знаменитую «Ой-йо».

— «Война семей» — это первый сериал ТНТ, рассказывающий об отношениях семей. Миша и Дима дружат с самого детства. Более того, даже бизнес у них тоже общий, где оба занимают руководящую должность. Чтобы проще было дружить семьями Миша и Дима купили большой участок земли за городом и построили два одинаковых особняка. И никаких заборов! Дети решили продолжить дело своих отцов, но пошли еще дальше: сын Миши и дочь Димы объявили о свадьбе, и совсем скоро сделают лучших друзей близкими родственниками , - рассказали в пресс-службе ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ

По словам представителей телеканала, самое интересное начинается, когда внезапно открывшиеся семейные тайны в один момент превращают двух мужчин в злейших врагов. Это первый проект ТНТ, созданный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!» В качестве одного из них выступил Клим Шипенко — режиссер самой кассовой комедии в истории российского кинопроката «Холоп».

Сериал «Война семей» стартует 17 февраля в 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU