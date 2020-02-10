На Урале из-за ОРВИ закрыли 13 детсадов и четыре школы

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:18:51+03:00

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В Свердловской области на карантин 13 детских садов и 4 школы. Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 78 детских дошкольных учреждениях (закрыто 245 групп) и в 120 школах (закрыто 303 класса). Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

- За неделю с 3 по 9 февраля 2020 года зарегистрировано 43,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 23% и выше уровня эпидпорога на 46%, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Рост заболеваемости в основном произошел за счёт школьников 7-14 лет, в меньшей степени за счет детей 3-6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых.

В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 20,2 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это на 13% выше, чем на прошлой неделе. Эпидемический порог превышен на 23%, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU