Врачи в Екатеринбурге стали зарабатывать больше других бюджетников
Свердловскстат поделился очередной статистикой зарплат в Свердловской области за 2019 год. Оказалось, среди всех бюджетников больше всего зарабатывают врачи и работники медорганизаций с высшим образованием - 79 924 рубля.
А вот меньше всего получают воспитатели, младший медперсонал и педагоги техникумов. В среднем их зарплата 37,9 тысячи, 38,1 тысячи и 41 тысячу рублей.
Высокая оплата труда еще у преподавателей вуза с высшим образованием - 79 332 рублей в месяц. Речь идет о зарплате без вычета налогов. Чтобы представить реальную выплату, из представленных сумм необходимо вычесть 13 %.
ИСТОЧНИК KP.RU