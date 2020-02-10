Врачи в Екатеринбурге стали зарабатывать больше других бюджетников

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:53:47+03:00

А вот зарплата у младшего медперсонала не больше 38 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловскстат поделился очередной статистикой зарплат в Свердловской области за 2019 год. Оказалось, среди всех бюджетников больше всего зарабатывают врачи и работники медорганизаций с высшим образованием - 79 924 рубля.

А вот меньше всего получают воспитатели, младший медперсонал и педагоги техникумов. В среднем их зарплата 37,9 тысячи, 38,1 тысячи и 41 тысячу рублей.

Высокая оплата труда еще у преподавателей вуза с высшим образованием - 79 332 рублей в месяц. Речь идет о зарплате без вычета налогов. Чтобы представить реальную выплату, из представленных сумм необходимо вычесть 13 %.

ИСТОЧНИК KP.RU