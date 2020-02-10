Держали в страхе «Монетку» и «Пятерочку»: на Урале мигранты, кравшие из сетей, получили почти 30 лет колонии

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:39:24+03:00

Четверо южан нанесли ущерб торговым сетям на сумму больше 100 тысяч рублей

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Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор четырем гражданам Таджикистана. Как сообщает свердловская прокуратура, 32-летний лидер группы Парвиз Халифаев, а также его подельники Шодмон Сидиков, Шоголиб Хомитов и Хурсанмурод Сидикзод совершили 24 преступления.

- В ходе судебного рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что в период с июня по октябрь 2018 года подсудимые, действуя в составе организованной группы, возглавляемой Парвизом Халифаевым, тайно похищали товар из магазинов розничных сетей «Монетка», «Пятерочка» и «Дикси», расположенных на территории Екатеринбурга, - рассказали в региональной прокуратуре.

В целях конспирации преступники скрывали лица бейсболками. Товар воришки складывали в спортивную сумку и рюкзаки.

Своими кражами преступники нанесли ущерб сетям на общую сумму больше 100 тысяч рублей.

Мигрантов обвиняли по статье «Кража, совершенная организованной группой», а также «Покушение на кражу, совершенную организованной группой». Кражи мигранты признавали, а вот то, что они их совершали в составе организованной банды – нет.

Но Железнодорожный районный суд признал всех подсудимых виновными, приговорив их к довольно внушительному наказанию.

Парвизу Халифаеву (лидеру банды) дали 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в сумме 100 тыс. рублей. Его «коллега» Шодмон Сидиков был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в сумме 40 тысяч. Шоголиб Хомитов получил 6 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в 40 тысяч. Хурсанмурод Сидикзод был приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 30 тыс. рублей. Все подсудимые будут отбывать наказание в в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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