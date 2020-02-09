2020-02-09T15:50:00+03:00
Звезды

София Никитчук вошла в жюри конкурса «Мисс Россия»

Уральская красавица завоевывала корону в 2015 году
Олег ГАЛИМОВ
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В 2014 году Никитчук стала главной красавицей ЕкатеринбургаВ 2014 году Никитчук стала главной красавицей ЕкатеринбургаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве прошел кастинг конкурса «Мисс Россия -2020», в жюри которого попала и уральская красавица София Никитчук. Уроженка Снежинска завоевывала титул главной красавицы страны в 2015 году.

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София Никитчук по праву считается одной из самых красивых девушек страны
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Компанию в жюри ей составили Мисс Мира - 2008 Ксения Сухинова, и Татьяна Котова — Мисс Россия 2006. Модели отберут 10 финалисток, которые пройдут в финал конкурса «Мисс Россия». Он пройдет в Москве в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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