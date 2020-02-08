В центре Екатеринбурга в детской комнате кафе прорвало трубу с горячей водой
Посетителей успели эвакуировать
Помещение кафе заполнилось паром. Фото: скрин с видео
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В субботу вечером в помещении грузинского кафе “Баши” в самом центре Екатеринбурга на Малышева, 27, произошло ЧП: в детском комнате заведения прорвало трубу с горячей водой.
Сразу после этого персонал заведения вывел посетителей на улицу, а само помещение заполнилось паром. Никто из людей не пострадал.
- Среди людей пострадавших нет, пострадало только оборудование. Приносим извинения нашим гостям, - говорит руководство учреждения. - Скоро мы будем снова в строю!
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ИСТОЧНИК KP.RU