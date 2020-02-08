2020-02-08T20:17:42+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга в детской комнате кафе прорвало трубу с горячей водой

Посетителей успели эвакуировать
Лев ИСТОМИН
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Помещение кафе заполнилось паром. Фото: скрин с видеоПомещение кафе заполнилось паром. Фото: скрин с видео
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В субботу вечером в помещении грузинского кафе “Баши” в самом центре Екатеринбурга на Малышева, 27, произошло ЧП: в детском комнате заведения прорвало трубу с горячей водой.

Сразу после этого персонал заведения вывел посетителей на улицу, а само помещение заполнилось паром. Никто из людей не пострадал.

- Среди людей пострадавших нет, пострадало только оборудование. Приносим извинения нашим гостям, - говорит руководство учреждения. - Скоро мы будем снова в строю!

bashi_ekbbashi_ekb
Помещение кафе затопило кипятком в Екатеринбурге
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ИСТОЧНИК KP.RU

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