В центре Екатеринбурга в детской комнате кафе прорвало трубу с горячей водой

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:17:42+03:00

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В субботу вечером в помещении грузинского кафе “Баши” в самом центре Екатеринбурга на Малышева, 27, произошло ЧП: в детском комнате заведения прорвало трубу с горячей водой.

Сразу после этого персонал заведения вывел посетителей на улицу, а само помещение заполнилось паром. Никто из людей не пострадал.

- Среди людей пострадавших нет, пострадало только оборудование. Приносим извинения нашим гостям, - говорит руководство учреждения. - Скоро мы будем снова в строю!

bashi_ekb Помещение кафе затопило кипятком в Екатеринбурге

ИСТОЧНИК KP.RU