Под Екатеринбургом всю ночь тушили садовый домик

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:25:13+03:00

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В ночь на субботу, 8 февраля, в пригороде Екатеринбурга - на Палкинском торфянике около часа ночи вспыхнул садовый домик.

К месту пожара направились три пожарных автомобиля и 12 человек личного состава. Оказалось, что в одном из коллективных садов горит не только дом, но и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В 2:01 открытый огонь удалось локализовать, а через семь минут ликвидировать. Проливка конструкций закончилась только в девятом часу утра, когда действиям пожарных был дан отбой, сообщает МЧС по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU