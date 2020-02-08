Под Екатеринбургом всю ночь тушили садовый домик
В ночь на субботу, 8 февраля, в пригороде Екатеринбурга - на Палкинском торфянике около часа ночи вспыхнул садовый домик.
К месту пожара направились три пожарных автомобиля и 12 человек личного состава. Оказалось, что в одном из коллективных садов горит не только дом, но и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
В 2:01 открытый огонь удалось локализовать, а через семь минут ликвидировать. Проливка конструкций закончилась только в девятом часу утра, когда действиям пожарных был дан отбой, сообщает МЧС по Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU