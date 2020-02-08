В одной из поликлиник Екатеринбурга открыли регистратуру за 5,4 миллиона рублей
В Екатеринбурге после капитального ремонта 7 февраля открыли обновленную регистратуру поликлиники №1 ЦГКБ № 24 по адресу переулок Рижский, 16.
На обновление из городского бюджета потратили около 5,4 миллиона рублей. На эти деньги помимо внутренней отделки удалось отремонтировать крыльцо, а также установить пандус для маломобильных горожан. Также заменены коммуникации и инженерные сети.
Городские чиновники говорят, что регистратура оборудована по последнему слову техники, что позволит повысить качество обслуживания пациентов. В частности, в поликлинике и отделении неотложной помощи теперь есть специальные терминалы, где можно получить талон в живую очередь, либо пройти по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU