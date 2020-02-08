2020-02-08T09:13:10+03:00
Недвижимость

В одной из поликлиник Екатеринбурга открыли регистратуру за 5,4 миллиона рублей

Вход оборудовали пандусом
Лев ИСТОМИН
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Каждое рабочее место регистратора оборудовано современным компьютером. Фото: Екатерина Самсонова/администрация ЕкатеринбургаКаждое рабочее место регистратора оборудовано современным компьютером. Фото: Екатерина Самсонова/администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге после капитального ремонта 7 февраля открыли обновленную регистратуру поликлиники №1 ЦГКБ № 24 по адресу переулок Рижский, 16.

На обновление из городского бюджета потратили около 5,4 миллиона рублей. На эти деньги помимо внутренней отделки удалось отремонтировать крыльцо, а также установить пандус для маломобильных горожан. Также заменены коммуникации и инженерные сети.

Городские чиновники говорят, что регистратура оборудована по последнему слову техники, что позволит повысить качество обслуживания пациентов. В частности, в поликлинике и отделении неотложной помощи теперь есть специальные терминалы, где можно получить талон в живую очередь, либо пройти по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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