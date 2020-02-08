Проспект Ленина в Екатеринбурге украсят гирляндами на 24 миллиона рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:04:05+03:00

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Перед Новым годом на главном проспекте Екатеринбурга появилась необычная гирлянда, которую установили на улице Ленина от Вайнера до Луначарского. Особенность этих украшений в том, что их можно использовать круглый год, меняя тему иллюминации в зависимости от праздника.

Первый опыт признан успешным, теперь через портал госзакупок администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который установит такие же гирлянды на проспекте Ленина на участке от Вайнера до Московской.

Начальная сумма контракта 24 383 640 рублей, сроки - до 1 мая 2020 года. В новой установке будет записано 15 сценариев для разных праздников, в числе которых - новогодние праздники, Рождество Христово, 23 февраля, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День флага и герба Екатеринбурга (его отмечают в мае), День защиты детей - начало летних каникул, и даже ежегодный летний музыкальный фестиваль Ural Music Night.

ИСТОЧНИК KP.RU