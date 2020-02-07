Мэр Нижнего Тагила проедет в маршрутке, чтобы проверить, как работает транспортная реформа

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Нижнего Тагила проедет на маршрутке, чтобы проверить, как работает транспортная реформа. Владислав Пинаев поедет по маршрутам общественного транспорта, на которые жаловались жители. Новая маршрутная сеть начала работу неделю назад. За это время от горожан поступили десятки обращений, связанных с работой автобусов и в разных районах города. На решение проблем, касающихся транспортной реформы, глава Нижнего Тагила дал перевозчикам десять дней. Именно через столько он устроит проверку.

- Мы не просто изменили маршруты. Начата глобальная работа по реформированию всей транспортной схемы Нижнего Тагила. Должен вестись постоянный анализ ситуации с пассажирскими перевозками и своевременно предприниматься действия для решения возникающих на том или другом маршруте проблем, - рассказал Владислав Пинаев.

Жители микрорайона Выя жаловались на вместимость маршрута № 14. После мониторинга принято решение заменить автобусы малой вместимости марки «Газель» на автобусы марки «ПАЗ». Из-за неустойчивого пассажиропотока на маршруте № 43 наоборот автобусы средней вместимости заменят на 24 автомобиля горьковского автозавода.

Три дополнительных автобуса будут добавлены на маршрут № 25/25Р. Введены ранние рейсы по маршрутам № 1/1с, №23 и 25/25Р. По просьбе тагильчан рассматриваются возможные способы продления маршрутов общественного транспорта до Серебрянского тракта.

ИСТОЧНИК KP.RU