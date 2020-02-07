7 Февр. 2020 2020-02-07T18:32:14+03:00

Чтобы получить огнетушитель, нужно было разгадать ребус о пожарной безопасности

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В Екатеринбурге посетителям торговых центров раздали огнетушители. Чтобы получить презент, нужно было разгадать ребус о пожарной безопасности и примерить на себя боевую экипировку пожарных. Такую акцию устроили сотрудники МЧС, совместно с работниками Всероссийского добровольного пожарного общества и юными пожарными в честь дня рождения огнетушителя.

Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

– Тема безопасности сейчас – очень актуальна. У меня есть ребенок и такой приз, как огнетушитель, станет надежным помощником в деле обеспечения безопасности нашего домашнего очага, - поделилась впечатлениями Ольга, одна из обладательниц огнетушителя.

Каждому участнику акции напомнили о пожарной безопасности и правилах пользования первичными средствами пожаротушения и выдали памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU