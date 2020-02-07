7 Февр. 2020 2020-02-07T16:29:38+03:00

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Все выходные на дорогах свердловской области будут ловить пьяных водителей. Рейды проведут сотрудники областного ГИБДД. Автоинспекторы буду также проверять у водителей наличие прав на вождение автомобиля и пресекать нарушение правил использования ремней безопасности, перевозки детей, выезд на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД призывают жителей области сообщать о нетрезвых водителях в госавтоинспекцию.

- Оказать помощь сотрудникам ГИБДД по исключению из участия в дорожном движении нетрезвых водителей могут и жители региона, сообщив в дежурную часть (343)269-77-00 или по номеру «02» о месте нахождения транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель. Кроме этого, гражданам не следует допускать до управления автомобилями своих нетрезвых родственников или друзей, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная госавтоинспекция просит жителей и гостей Свердлловской области с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий на дорогах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU