Дела постельные: тигры из Екатеринбургского зоопарка устроили погром в вольере
Тигры из Екатеринбургского зоопарка устроили погром в своем вольере. Самка Джуна и самец Джагар разодрали матрас на глазах у маленьких посетителей. Видео появилось на официальной странице зверинца. Оказалось, что матрас пометили в вольер специально, да еще и мясо туда завернули.
- Это отличный предмет для обогащения среды обитания животных, - говорят в Екатеринбургском зоопарке.
Как только игрушку с сюрпризом поместили в вольер, самец сразу стал проявлять к нему интерес. Сначала Джагар осторожно принюхивался к подозрительному предмету, а затем набросился на него. - Ну а наша красавица Джуна - девочка осторожная. Для неё эту «шаурму» просто поставили на постамент, - добавили специалисты.
К счастью, никто из участников ролика не пострадал, кроме матраса.
Тигры из Екатеринбургского зоопарка разодрали матрас на глазах посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU