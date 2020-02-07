Дела постельные: тигры из Екатеринбургского зоопарка устроили погром в вольере

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:45:52+03:00

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Тигры из Екатеринбургского зоопарка устроили погром в своем вольере. Самка Джуна и самец Джагар разодрали матрас на глазах у маленьких посетителей. Видео появилось на официальной странице зверинца. Оказалось, что матрас пометили в вольер специально, да еще и мясо туда завернули.

- Это отличный предмет для обогащения среды обитания животных, - говорят в Екатеринбургском зоопарке.

Как только игрушку с сюрпризом поместили в вольер, самец сразу стал проявлять к нему интерес. Сначала Джагар осторожно принюхивался к подозрительному предмету, а затем набросился на него. - Ну а наша красавица Джуна - девочка осторожная. Для неё эту «шаурму» просто поставили на постамент, - добавили специалисты.

К счастью, никто из участников ролика не пострадал, кроме матраса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759436" frameborder="0"></iframe> Тигры из Екатеринбургского зоопарка разодрали матрас на глазах посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU