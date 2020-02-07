2020-02-07T14:34:17+03:00
Происшествия

Уже находится за решеткой: в Екатеринбурге пятиклассник спас маму от отчима-тирана

Выяснилось, что мужчина уже был судим
Олег ГАЛИМОВ
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мужчина схватил нож и начал наносить женщине удары в живот.мужчина схватил нож и начал наносить женщине удары в живот.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Уралмаше ученик пятого класса спас маму от отчима-тирана. Как сообщает «Лампа», Сожитель молодой женщины часто поколачивал свою возлюбленную на глазах у пятиклассника. В очередной раз пара поссорилась, начала выяснять отношения, и все это переросло в драку. Однако на этот раз мужчина схватил нож и начал наносить женщине удары в живот.

В пресс-группе городской полиции подтвердили произошедшее. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

- На место происшествия была направлена группа немедленного реагирования ППСП. Пострадавшую доставили в больницу с ножевыми ранениями. Подозреваемый был задержан, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в УМВД.

В полиции также добавили, что нападавший был уже судим за порчу и уничтожение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Уже находится за решеткой: в Екатеринбурге пятиклассник спас маму от отчима-тирана
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