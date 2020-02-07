На Белоярской АЭС загрузили новый вид ядерного топлива из плутония и урана

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:39:19+03:00

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В конце января на Белоярской АЭС под Екатеринбургом в реактор БН-800 загрузили новый вид ядерного топлива под названием «МОХ», который состоит из плутония и урана.

- Уран, который туда загружается, производится из «урановых хвостов», которые доставляют на закрытый завод в Новоуральск, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» физик-ядерщик и популяризатор науки Дмитрий Горчаков.

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По словам ученого, топливо получено из обедненного урана из других реакторов. Современные технологии гарантируют высокий уровень безопасности при использовании топлива.

- Реакторы Белоярской АЭС отличаются от других АЭА во всем мире тем, что это реакторы на быстрых нейтронах. Их особенность в том, что они могут работать на любом топливе, - заключил Дмитрий Горчаков.

Полностью послушать эфир можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU