На Белоярской АЭС загрузили новый вид ядерного топлива из плутония и урана
В конце января на Белоярской АЭС под Екатеринбургом в реактор БН-800 загрузили новый вид ядерного топлива под названием «МОХ», который состоит из плутония и урана.
- Уран, который туда загружается, производится из «урановых хвостов», которые доставляют на закрытый завод в Новоуральск, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» физик-ядерщик и популяризатор науки Дмитрий Горчаков.
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По словам ученого, топливо получено из обедненного урана из других реакторов. Современные технологии гарантируют высокий уровень безопасности при использовании топлива.
- Реакторы Белоярской АЭС отличаются от других АЭА во всем мире тем, что это реакторы на быстрых нейтронах. Их особенность в том, что они могут работать на любом топливе, - заключил Дмитрий Горчаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU