ОМОН с полицией накрыли в Екатеринбурге склад с 4 тысячами бутылок нелегальной выпивки

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:09:33+03:00

Акцизных марок на бутылках не было. А если и были, то республики Казахстан. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

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В Екатеринбурге задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконной торговле алкоголем. Склад у него находился в Кировском районе. В него сотрудники полиции наведались при поддержке бойцов ОМОНа.

- Сотрудники полиции проверяли оперативную информацию о том, что на территории одного из рыночных комплексов на улице Высоцкого хранится нелегальный алкоголь, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Во время обыска складского помещения изъято свыше 4 тысяч бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов, а также 14,5 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости общим объемом 4,5 тысяч литров.

Арендатор склада, 50-летний мужчина, сказал, что алкоголь предназначался для продажи в Екатеринбурге и области. Акцизных марок на бутылках не было. А если и были, то республики Казахстан. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Акцизных марок на бутылках не было. А если и были, то республики Казахстан. Стоимость изъятого товара составила свыше миллиона рублей.

Арендатор склада, 50-летний мужчина, сказал, что алкоголь предназначался для продажи в Екатеринбурге и области. После исследования выяснилось, что весь алкоголь поддельный. Арендатору теперь грозит до шести лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU