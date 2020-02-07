2020-02-07T07:34:38+03:00
Происшествия

Преследовали угонщика на машине: в Екатеринбурге трое парней помогли поймать профессионального автовора

Злоумышленника приговорили к 6 годам 8 месяцам колонии общего режима
Данил СВЕЧКОВ
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Всего злоумышленник похитил четыре машины.Всего злоумышленник похитил четыре машины.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказался гражданин одного из соседних государств. Он обвинялся в краже четырех дорогих машин, общая стоимость которых превысила 7,9 миллионов рублей.

- 25 октября 2017 года около 2.30 находясь между домами по улице Саввы Белых в Екатеринбурге, он подыскал объект совершения преступления – припаркованный на проезжей части автомобиль марки «Toyota Camry» стоимостью свыше 1,6 миллионов рублей, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.

Кулаком, в которой для веса он держал свечу зажигания, злоумышленник разбил стекло пассажирской двери и проник в салон.

- При помощи электронного устройства, подключив его к электронному блоку управления автомобилем, он запустил двигатель, - добавляют в ведомстве. - С помощью приготовленных двух постановщиков заградительной помехи отключил блокировку устройств радиосвязи и навигационных систем, после чего скрылся с места преступления.

Через несколько дней он таким же способом похитил «Toyota Highlander» с улицы Гагарина. А затем совершил то же преступление, но при помощи помощника, который должен был проверять, есть ли на машине сигнализация. Так, их добычей стали еще один «Toyota Highlander» и «Toyota Camry».

- Преступление было раскрыто благодаря неравнодушным гражданам – троим молодым людям, которые общались между собой на стоянке возле дома по улице Щербакова, - отмечают в прокуратуре. - Действия подсудимого и его сообщника показались им подозрительными. Проследовав за похитителем машины на автомобиле после совершения последним преступления, они вызвали сотрудников полиции.

Похитителя машин приговорили к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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