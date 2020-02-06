2020-02-06T19:42:07+03:00
Общество

Путин наградил за трудовые успехи пресс-секретаря епархии и вице-мэра Екатеринбурга

Грамота даст женщинам определенные привилегии
Алина СУРИНА
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Распоряжение Президента опубликовано на портале правовой информацииРаспоряжение Президента опубликовано на портале правовой информацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент России Владимир Путин наградил вице-мэра Екатерину Куземку и руководителя пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжелу Матросову (Тамбову) почетной грамотой «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Скриншот распоряжения с портала правовой информации

Скриншот распоряжения с портала правовой информации

Обладатели грамоты, получают определенные привилегии. Например, это предоставление ежегодного основного отпуска в любое время года и ремонт и изготовление зубных протезов при условии оплаты материалов. Кроме того это скидка 50% на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте и освобождение от транспортного, земельного налога и налога на собственность. Все это прописано в указе президента «О единовременном поощрении лиц, проходящих федеральную государственную службу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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