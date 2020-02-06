2020-02-06T18:14:55+03:00
Наука

Свердловский физик-ядерщик назвал число жертв Чернобыльской катастрофы

Ученый посчитал даже тех, кто еще жив
Лев ИСТОМИН
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Нынешние АЭС намного безопаснее, чем треть века назадНынешние АЭС намного безопаснее, чем треть века назадФото: Алексей БУЛАТОВ
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Популяризатор науки и физик-ядерщик Дмитрий Горчаков из Екатеринбурга назвал взрыв реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году не самой серьезной по масштабам последствий техногенную катастрофу.

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По словам ученого, общее количество жертв катастрофы, которая произошла 24 года назад, включая тех, кто еще жив, но проживет меньше из-за радиации (отсроченные последствия), составит 4 тысячи человек.

Дмитрий Горчаков посчитал число жертв Чернобыльской катастрофы Фото: Павел Кислицын

Дмитрий Горчаков посчитал число жертв Чернобыльской катастрофыФото: Павел Кислицын

Масштабы взрыва на Чернобыльской АЭС сильно преувеличены, в том числе, из-за нового сериала и множества книг про сталкеров.

Сегодня, по словам Дмитрия Горчакова, на атомных электростанциях используются современные и более безопасные технологии. Об этом ученый рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» в беседе с корреспондентами Романом Сухих и Дмитрием Гусевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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