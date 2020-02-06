Свердловский физик-ядерщик назвал число жертв Чернобыльской катастрофы
Популяризатор науки и физик-ядерщик Дмитрий Горчаков из Екатеринбурга назвал взрыв реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году не самой серьезной по масштабам последствий техногенную катастрофу.
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По словам ученого, общее количество жертв катастрофы, которая произошла 24 года назад, включая тех, кто еще жив, но проживет меньше из-за радиации (отсроченные последствия), составит 4 тысячи человек.
Дмитрий Горчаков посчитал число жертв Чернобыльской катастрофыФото: Павел Кислицын
Масштабы взрыва на Чернобыльской АЭС сильно преувеличены, в том числе, из-за нового сериала и множества книг про сталкеров.
Сегодня, по словам Дмитрия Горчакова, на атомных электростанциях используются современные и более безопасные технологии. Об этом ученый рассказал на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» в беседе с корреспондентами Романом Сухих и Дмитрием Гусевым.
ИСТОЧНИК KP.RU