6 Февр. 2020 2020-02-06T17:54:21+03:00

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Словения открыла офис почетного консула в Екатеринбурге. Консульство находится в здании телекоммуникационной компании «ИскраУралТел» на Комвузовской, 9а, гендиректор которой – Владислав Давыдов стал новым консулом. Его назначили еще год назад.

Отметим, что в округ почетного консула Словении в Екатеринбурге входят все регионы УрФО. Словенское консульство стало 28-м представительством иностранного государства в Екатеринбурге. Открывал его посол Республики Словения в России Бранко Раковец.

– Решение правительства Словении учредить здесь пост почетного консула очень осмысленное. На федеральном уровне у России и Словении хорошие отношения, мы можем ими гордиться, – сказал посол Республики Словения в России Бранко Раковец. – Это прекрасная основа для развития связей с регионами. Почетный консул поможет нам активизировать сотрудничество со Свердловской областью и со всем Уральским регионом.

В департаменте информационной политики отметили, что товарооборот Свердловской области со Словенией в прошлом году составил порядка десяти миллионов долларов США. Средний Урал поставлял в Словению в основном обработанные лесоматериалы, электротехническое оборудование, металлы и изделия из них.

ИСТОЧНИК KP.RU