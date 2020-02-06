Ездить по улице Торфорезов в Екатеринбурге запретят до середины февраля

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:30:33+03:00

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В Екатеринбурге продлили ремонт теплотрассы на одной из улиц в микрорайоне ВИЗ. Из-за этого движение автомобилей по Торфорезов запрещено. Закрыт будет участок от Венгерских Коммунаров до улицы Татищева. Закончить ремонт планируют 14 февраля.

- Это связано с необходимостью увеличения срока производства работ по строительству тепловой сети в Верх-Исетском районе уральской столицы на улице Торфорезов, - отмечают в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

Автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Лоцмановых или Рабочих. Также водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU