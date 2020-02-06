Достал нож и отобрал машину: ночью в Екатеринбурге росгвардейцы поймали разбойника, напавшего на таксиста

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:08:07+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста, произошедшем минувшей ночью.

- Сегодня в 01:56 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного отдела полиции о том, что по адресу улица Альпинистов, 44, гражданин просит помощи, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Приехавших на место силовиков встретил взволнованный таксист. Мужчина рассказал, что недавно подвозил двух людей. После того, как он доставил пассажиров по нужному адресу, один из них достал нож. После этого разбойник забрал у таксиста ключи от Mitsubishi Lancer, а также документы и деньги.

Росгвардейцы посадили пострадавшего в свою машину и начали искать преступников. На улице Альпинистов, 59, они увидели похищенный автомобиль. Неподалеку находился пункт приема цветных металлов. Когда силовики вошли внутрь, то встретили там подозреваемых мужчин. Их сразу опознал потерпевший, а задержанных росгвардейцы передали сотрудникам территориального отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU