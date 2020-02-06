2020-02-06T09:10:41+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера, который за деньги выдавал больничные листы

Врачу грозит до двух лет тюрьмы
Юлия СТАЛИНА
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Женщина обратилась к врачу три раза.Женщина обратилась к врачу три раза.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фельдшер из Нижнего Тагила пойдет под суд за подделку больничных листов. Об этом сообщает перс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, врач горбольницы №1 с мая 2017 по июнь 2018 года оформлял местной жительнице больничный лист. За это женщина платила деньги, всего три тысячи рублей.

-Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Теперь фельдшеру грозит уголовное наказание за взятку и за служебный подлог. Максимальный срок, который может он получить – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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