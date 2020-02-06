В Нижнем Тагиле будут судить фельдшера, который за деньги выдавал больничные листы
Фельдшер из Нижнего Тагила пойдет под суд за подделку больничных листов. Об этом сообщает перс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, врач горбольницы №1 с мая 2017 по июнь 2018 года оформлял местной жительнице больничный лист. За это женщина платила деньги, всего три тысячи рублей.
-Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дзержинский районный суд г. Нижнего Тагила, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Теперь фельдшеру грозит уголовное наказание за взятку и за служебный подлог. Максимальный срок, который может он получить – два года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU