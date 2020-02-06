2020-02-06T07:32:15+03:00
Авто

В Свердловской области подорожали новые автомобили

Легковушки выросли в цене на два процента
Юлия СТАЛИНА
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Стоимость легковых автомобилей без пробега выросла на Урале за последний месяц. Аналитики автопортала Drom.ru сравнили цены на легковушки за декабрь и январь. Выяснилось, что подорожание случилось на 1,4% в целом по России, а Свердловской области на отдельные модели на 2%. Кроме того значительно изменилась цена на отечественный автопром.

- Российский автоконцерн Лада поднял цены сразу на три модели на Дроме. Теперь в Свердловской области Гранта и Нива 2121 стоят на 10 тысяч рублей дороже, что составило рост 2%. Лада Веста прибавила 13 тысяч к цене, средняя стоимость по рынку в январе – 727 тысяч рублей. Значительно подорожал Mitsubishi Outlander – 75 тысяч рублей. Его стоимость выросла на 4%. Популярный Hyundai Solaris прибавил всего 1,2%, - заявляют исследователи Drom.ru.

По мнению экспертов сыграл рост тарифа по утилизационному сбору для дилеров, а также традиционный для января пересмотр цен. Также в Росси значительно подорожали новый Hyundai Sonata - на 9%, Volkswagen Tiguan и Renault Arkana прибавили по 7%. Hyundai Creta и Kia Soul – 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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