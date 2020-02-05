«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Ане Новожиловой, которой требуется самое дорогое в мире лекарство

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:07:24+03:00

На данный момент родители девочки собрали 32 миллиона рублей из 160 необходимых

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Администрация «ВКонтакте» заблокировала группу помощи Ани Новожиловой из Екатеринбурга. Девочке требуется самое дорогое в мире лекарство Zolgensma, чтобы побороть врожденный недуг - спинальную мышечную атрофию. Его стоимость – 2,5 миллиона долларов или около 160 миллионов рублей.

- Уже третий день ведем переговоры с администраторами «ВКонтакте, чтобы группу разблокировали. Сбор средств продолжается, на данный момент удалось собрать 32 миллиона рублей, - рассказал «КП» отец девочки Петр Новожилов.

Отметим, что укол препарата необходимо сделать до конца лета, пока малышке не исполнится один год.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 5469 1600 1163 7720 По номеру телефона +7 908-907-93-24 Светлана Валерьевна Новожилова (мама)

ВТБ 2200 2407 0462 1735, или номеру телефона +7 950 63 55 302 Петр Андреевич Новожилов

«Тинькоф» 5536 9138 3517 9504 Yandex Деньги 41001377613470

ИСТОЧНИК KP.RU