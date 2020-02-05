«ВКонтакте» заблокировал группу помощи Ане Новожиловой, которой требуется самое дорогое в мире лекарство
Администрация «ВКонтакте» заблокировала группу помощи Ани Новожиловой из Екатеринбурга. Девочке требуется самое дорогое в мире лекарство Zolgensma, чтобы побороть врожденный недуг - спинальную мышечную атрофию. Его стоимость – 2,5 миллиона долларов или около 160 миллионов рублей.
- Уже третий день ведем переговоры с администраторами «ВКонтакте, чтобы группу разблокировали. Сбор средств продолжается, на данный момент удалось собрать 32 миллиона рублей, - рассказал «КП» отец девочки Петр Новожилов.
Отметим, что укол препарата необходимо сделать до конца лета, пока малышке не исполнится один год.
Реквизиты для помощи:
Сбербанк 5469 1600 1163 7720 По номеру телефона +7 908-907-93-24 Светлана Валерьевна Новожилова (мама)
ВТБ 2200 2407 0462 1735, или номеру телефона +7 950 63 55 302 Петр Андреевич Новожилов
«Тинькоф» 5536 9138 3517 9504 Yandex Деньги 41001377613470
ИСТОЧНИК KP.RU