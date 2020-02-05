2020-02-05T14:19:21+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» начали продавать дешевые билеты в Крым: рассказываем, кто сможет воспользоваться льготами

Продажа билетов будет доступна не всем
Евгений Стоянов
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Билеты начали продавать с 4 февраляБилеты начали продавать с 4 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Компания «Уральские авиалинии» объявила о старте продаж льготных билетов в Крым на летний период.

- Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам по маршруту ЕкатеринбургСимферополь – Екатеринбург на летний период. Старт продаж – 4 февраля 2020 года. Количество мест ограничено, - рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость льготных авиабилетов по льготным тарифам составляет 3750 рублей в одну сторону для взрослых и 2815 рублей в одну сторону для детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Приобрести дешевые билеты можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Правом на субсидию могут воспользоваться граждане России, подходящие под определенные критерии.

Возраст должен быть либо младше 23 лет, либо старше 55 лет (для женщин) и старше 60 лет (для мужчин). Дети должны быть не старше 12 лет. Также билеты по льготным ценам доступны для инвалидов I группы всех возрастов и для людей, которые будут их сопровождать. Также льгота распространяется на инвалидов II и III группы, но только на тех, у кого этот диагноз с детства (и на их сопровождающих). Кроме того билеты доступны для многодетных семей.

Также билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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