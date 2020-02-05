2020-02-05T12:37:30+03:00
Экономика

Где дешевле снять квартиру: топ российских городов

Дороже там, где есть работа
Лев ИСТОМИН
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Чем перспективнее регионе - тем дороже там сдают жильеЧем перспективнее регионе - тем дороже там сдают жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стали известны российские регионы с самой высокой и низкой стоимостью аренды квартир.

Дешевле всего снять однокомнатную квартиру в Пензенской области. Здесь аренда стандартной однокомнатной квартиры обойдется всего в 7,5 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатной – 8,7 тысячи рублей.

Далее в рейтинге цен на аренду «однушек» идут: Курская область – 7,7 тысячи рублей, Чувашия – 7,8 тысячи рублей, Кировская и Курганская области (7,9 тысячи рублей).

По «двушкам» ситуация немного отличается: в Чувашии и Курской области жилплощадь обойдется в 9,2 тысячи рублей, в Ингушетии – 9,7 тысячи рублей, в Тамбовской области – 9,8 тысячи рублей.

Дешевле всего "однушки" сдаются в депрессивных субъектах РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дешевле всего "однушки" сдаются в депрессивных субъектах РФФото: Алексей БУЛАТОВ

Дороже всего аренда однокомнатных квартир обойдется на Сахалине и в Москве – 28,3 тысячи рублей, Ненецком АО – 25,4 тысячи рублей, ЯНАО – 23 тысячи рублей, а также на Чукотке – 22,8 тысячи рублей.

Самые дорогие «двушки» для временного проживания находятся в Сахалинской области (36,6 тысячи рублей), в Москве (36 тысяч рублей), ЯНАО (32,6 тысячи рублей) и на Чукотке (28,5 тысячи рублей).

По мнению экспертов, дороже снять жилье стоит в регионах, куда идут инвестиции, где создаются новые рабочие места, а также обновляется социальная инфраструктура, пишет информационный портал NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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