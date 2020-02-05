Рядом с УрФУ таксист сбила 15-летнюю школьницу
В седьмом часу утра на улице Мира произошла авария - машина «Рено Логан», окрашенная в фирменные цвета службы такси, сбила 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. Ее госпитализировали в 9-ю детскую больницу с ушибами тела.
- Девочка приехала на автобусе 18 маршрута и вышла на остановке «Мира», - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Чтобы успеть пересесть на другой автобус, она побежала через улицу Мира в неустановленном месте. Выбежав из-за стоящего на остановке автобуса на второй полосе проезжей части она была сбита автомашиной «Рено Логан».
Сотрудникам полиции водитель объяснил, что девушка неожиданно выбежала из-за автобуса и упала на капот его машины. Избежать наезда ему не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU