Рядом с УрФУ таксист сбила 15-летнюю школьницу

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:23:08+03:00

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В седьмом часу утра на улице Мира произошла авария - машина «Рено Логан», окрашенная в фирменные цвета службы такси, сбила 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. Ее госпитализировали в 9-ю детскую больницу с ушибами тела.

- Девочка приехала на автобусе 18 маршрута и вышла на остановке «Мира», - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Чтобы успеть пересесть на другой автобус, она побежала через улицу Мира в неустановленном месте. Выбежав из-за стоящего на остановке автобуса на второй полосе проезжей части она была сбита автомашиной «Рено Логан».

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что девушка неожиданно выбежала из-за автобуса и упала на капот его машины. Избежать наезда ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU