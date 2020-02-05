2020-02-05T11:23:08+03:00
Происшествия

Рядом с УрФУ таксист сбила 15-летнюю школьницу

Девочка выбежала из-за автобуса и упала на капот автомобиля
Данил СВЕЧКОВ
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У пострадавшей диагностированы ушибы тела. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаУ пострадавшей диагностированы ушибы тела. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В седьмом часу утра на улице Мира произошла авария - машина «Рено Логан», окрашенная в фирменные цвета службы такси, сбила 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. Ее госпитализировали в 9-ю детскую больницу с ушибами тела.

- Девочка приехала на автобусе 18 маршрута и вышла на остановке «Мира», - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Чтобы успеть пересесть на другой автобус, она побежала через улицу Мира в неустановленном месте. Выбежав из-за стоящего на остановке автобуса на второй полосе проезжей части она была сбита автомашиной «Рено Логан».

Сотрудникам полиции водитель объяснил, что девушка неожиданно выбежала из-за автобуса и упала на капот его машины. Избежать наезда ему не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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