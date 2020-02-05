Смертельная забава: в Каменске-Уральском подростки выламывают двери лифтов

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:59:07+03:00

Опасные игры могут привести к трагедии

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Жильцы многоэтажек в городе Каменск-Уральский Свердловской области жалуются на компанию местных подростков, которые выводят из строя лифты, рискуя собственной жизнью.

Коммунальщики рассказали информационному порталу KU66.RU, что группа школьников заходит в кабину лифта, во время движения они начинают прыгать, после чего кабина останавливается.

- Ждать помощи извне нарушители спокойствия не считают нужным. Они пытаются выбраться самостоятельно, выламывая дверь лифта. Такие случаи зафиксированы в домах по адресам: Победы, 93, Лермонтова, 127 и нескольких других, - говорят коммунальщики.

Хулиганские действия надолго выводят оборудование из строя. Это причиняет массу неудобств местным жителям, а также влечет огромные затраты на восстановление лифтов.

Специалисты говорят, что подобные действия могут привести к трагедии – дети рискуют собственной жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU