Смертельная забава: в Каменске-Уральском подростки выламывают двери лифтов
Жильцы многоэтажек в городе Каменск-Уральский Свердловской области жалуются на компанию местных подростков, которые выводят из строя лифты, рискуя собственной жизнью.
Коммунальщики рассказали информационному порталу KU66.RU, что группа школьников заходит в кабину лифта, во время движения они начинают прыгать, после чего кабина останавливается.
- Ждать помощи извне нарушители спокойствия не считают нужным. Они пытаются выбраться самостоятельно, выламывая дверь лифта. Такие случаи зафиксированы в домах по адресам: Победы, 93, Лермонтова, 127 и нескольких других, - говорят коммунальщики.
Хулиганские действия надолго выводят оборудование из строя. Это причиняет массу неудобств местным жителям, а также влечет огромные затраты на восстановление лифтов.
Специалисты говорят, что подобные действия могут привести к трагедии – дети рискуют собственной жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU