В Талице отца, задолжавшего дочери 880 тысяч рублей по алиментам, лишили свободы на 5 месяцев
В Талице на скамье подсудимых оказался мужчина, который не платил алименты на содержание своего ребенка. Начиная с 2013 года четверть всех своих доходов он должен был отдавать маленькой дочери. Однако мужчина избегал этой обязанности: работал не официально, в службу занятости не обращался.
- В связи с указанными фактами мужчина постановлением мирового судьи привлечен к административной ответственности, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - После вступления в законную силу постановления мирового судьи подсудимый выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, никаких мер для выплаты алиментов не предпринял, общий долг подсудимого превысил 880 тысяч рублей.
В итоге суд лишил его свободы на пять месяцев. Этот срок он будет отбывать в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU