В Талице отца, задолжавшего дочери 880 тысяч рублей по алиментам, лишили свободы на 5 месяцев

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:00:52+03:00

Он не платил с 2013 года

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В Талице на скамье подсудимых оказался мужчина, который не платил алименты на содержание своего ребенка. Начиная с 2013 года четверть всех своих доходов он должен был отдавать маленькой дочери. Однако мужчина избегал этой обязанности: работал не официально, в службу занятости не обращался.

- В связи с указанными фактами мужчина постановлением мирового судьи привлечен к административной ответственности, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - После вступления в законную силу постановления мирового судьи подсудимый выводов для себя не сделал, на путь исправления не встал, никаких мер для выплаты алиментов не предпринял, общий долг подсудимого превысил 880 тысяч рублей.

В итоге суд лишил его свободы на пять месяцев. Этот срок он будет отбывать в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU