2020-02-05T09:34:24+03:00
Недвижимость

Строят много, покупают мало: на Урале упали темпы продажи жилья

Стоимость квадратного метра практически не изменилась
Лев ИСТОМИН
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Жилья строят много. а покупают малоЖилья строят много. а покупают малоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 год в Свердловской области ввели в эксплуатацию 2 385 500 квадратных метров жилья, что на 14,2% больше, чем в 2018 году. Стоимость одного «квадрата» за год практически не изменилась, цена осталась на уровне 44 430 рублей против 44 091 рублей годом ранее.

Всего в 2019 году на Урале построили 33 166 квартир, но объемы продаж сократились в 1,6 раза. Покупатели приобрели только 457,9 тысячи квадратных метров жилья, хотя в 2018 году этот показатель был на уровне 745, 9 тысячи «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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