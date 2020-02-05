2020-02-05T09:08:56+03:00
Общество

В Верхней Пышме с бывшего председателя комитета ЖКХ взыскали 5,6 миллионов рублей

Прокуратура посчитала, что государству был причинен ущерб на эту сумму
Евгений Стоянов
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Облсуд оставил решение Верхнепышминского городского суда без измененияОблсуд оставил решение Верхнепышминского городского суда без измененияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ходе проверки было установлено, что 3 октября 2014 года между МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Верхняя Пышма и ООО «СтройДор» был заключен контракт на ремонт улично-дорожной сети. Цена контракта составила 50 млн. рублей.

Но, как установили прокуратура, в ходе контракта были нарушены несколько требований законодательства. В частности,

- Средства муниципального и областного бюджета, предоставленные на ремонт улично-дорожной сети, израсходованы на оплату фактически невыполненных подрядной организацией ООО «СтройДор» объемов работ по улице Уральских рабочих на площади 784,4 кв.м. на сумму свыше 5,6 млн. рублей. Ремонт осуществлялся подрядчиком способом, отличным от способа, предусмотренного условиями муниципального контракта, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

При этом, несмотря на плохое качество работы, председатель МКУ «Комитет ЖКХ» подписал акты приемки выполненных работ.

- Следственными органами дана уголовно-правовая оценка действиям председателя МКУ «Комитет ЖКХ», однако в связи с истечением срока давности уголовное преследование в отношении бывшего председателя муниципального учреждения прекращено, - уточнили в прокуратуре.

В итоге прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с иском к бывшему председателю МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» о возмещении ущерба, причиненному муниципалитету. Сумма ущерба составила свыше 5,6 млн. рублей.

Верхнепышминский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. Но бывший председатель МУПа подал апелляцию. Но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда доводы апелляционной жалобы признала необоснованными. Первоначальное решение Верхнепышминского городского суда осталось без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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