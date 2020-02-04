2020-02-04T17:09:17+03:00
Происшествия

На уральца, напавшего на полицейского, завели два уголовных дела

Нетрезвый нарушитель напал на силовика, когда тот помещал его в камеру
Евгений Стоянов
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Сейчас дело расследует следственный комитетСейчас дело расследует следственный комитетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале нетрезвый мужчина напал на полицейского. После этого на него завели два уголовных дела.

Все произошло 4 января 2020 года. В дежурную часть отдела полиции в Кировграде поступило сообщение о семейном конфликте в поселке Белоречка. На вызов выехали сотрудники полиции.

- Прибыв на место происходящего конфликта, сотрудники полиции попытались успокоить дебошира, однако последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, высказался в адрес начальника пункта полиции № 10 нецензурной бранью, то есть публично оскорбил представителя власти. После этого, сотрудникам полиции удалось усадить нарушителя в служебный автомобиль и доставить в пункт полиции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном отделе СКР по городу Кировграду.

Но нетрезвый нарушитель на этом не успокоился. Когда начальник пункта полиции помещал дебошира в камеру для административно задержанных, тот нанес полицейскому удар кулаком в грудь.

В итоге на мужчину завели уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

По первой статье мужчине может грозить до пяти лет колонии, а по второй – штраф или исправительные работы.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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