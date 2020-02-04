2020-02-04T17:03:27+03:00
Происшествия

На Урале машинисту и его помощнику, не заметившим человека на путях, грозит до 5 лет лишения свободы

Они случайно переехали его на автомотрисе, самоходном вагоне
Данил СВЕЧКОВ
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Мужчина погиб на месте. Фото: Уральское следственное управление на транспорте СКРМужчина погиб на месте. Фото: Уральское следственное управление на транспорте СКР
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На Урале скоро будут судить работников локомотивной бригады - машиниста и его помощника. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, из-за которого погиб человек. В мае прошлого года они ехали на автомотрисе, самоходном железнодорожном вагоне, и задавили человека на перегоне Усть-Березовка - станция Сосьва Новая.

- Выехав из кривой на прямой участок пути с неограниченной видимостью, они невнимательно следили за происходящим на железнодорожных путях и вблизи от них, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В связи с чем, на 10 пикете 95 километра не обнаружили лежащего вблизи железнодорожного пути мужчину, не применили экстренное торможение для предотвращения наезда на потерпевшего.

В итоге мужчина погиб на месте. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд. Машинисту и его помощнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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