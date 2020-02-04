2020-02-04T16:51:28+03:00
Общество

Опять рецидив: новая школа в Академическом районе Екатеринбурга откроет одиннадцать первых классов

В мэрии говорят, что эти классы почти укомплектованы
Юлия СТАЛИНА
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Запись первоклашек началась 29 января.Запись первоклашек началась 29 января.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новая школа в Академическом районе Екатеринбурга примет одиннадцать первых классов. Само учебное заведение откроет свои двери первого сентября 2020 года, но набор малышей уже ведется. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала Елена Кречетова, заместитель начальника департамента образования администрации города. Речь идет о школе №79 на проспекте Академика Сахарова, 77. Напомним, второй этап записи в первые классы начался 29 января.

- Мы надеемся, что все дети смогут пойти в школу. Если говорить о тех учреждениях, которые действуют на данный момент, это школы №16, 19 и 23. Они открыли максимальное количество мест, которое по количеству заявлений может завершиться. С 1 сентября откроется школа 79, она тоже ведет прием. Там будет 19 первых классов, - пояснила Елена Кречетова.

Отметим, в школе №23 в Академическом в прошлом учебном году набрали 21 первый класс. В этом году, администрация планирует больше не допускать такого.Принимать заявления от родителей первоклашек будут до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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