Развитие востребованных логистических сервисов позволило СвЖД привлечь дополнительные объемы грузов в 2019 году

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:04:01+03:00

На Свердловской железной дороге через Центр продажи услуг ОАО «РЖД» в области грузовых перевозок в 2019 году было заключено 179 новых договоров на оказание различных транспортно-логистических услуг

Изменить размер текста: A A

В числе новых клиентов – предприятия малого и среднего бизнеса со сравнительно небольшими объемами грузов, а также крупные грузоотправители. В рамках договоров осуществлялись перевозки промышленного оборудования, железобетонных изделий, металлов и других грузов.

Основная задача ЦПУ заключается в консолидации и продаже услуг всех транспортно-логистических подразделений холдинга по принципу «одного окна». В настоящее время центр продажи услуг ориентирован на комплексное обслуживание клиентов, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира.

Клиентам доступен широкий спектр услуг: логистический аутсорсинг, перевозки по принципу «от двери до двери», терминально-складские сервисы, отслеживание местонахождения грузов в пути следования, консультирование по вопросам экспортно-импортных операций и таможенного оформления, заключение сопутствующих договоров и др.

Комплексный подход позволяет разрабатывать также сложные индивидуальные схемы перевозок, в том числе для нестандартных грузов. Так, например, в 2019 году была организована отправка со ст. Богданович 22 балок (для мостовых кранов) длиной до 42 метров. Для осуществления уникальных перевозок были использованы специализированные длинномерные платформы (в России такие есть только у одной компании-оператора), разработаны индивидуальные чертежи погрузки.

В целом в 2019 году на СвЖД было привлечено дополнительно 5,7 млн тонн грузов, ранее перевозимых другими видами транспорта.