В Екатеринбурге дедушка избил 12-летнего внука из-за того, что тот украл телефон у одноклассницы

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:52:49+03:00

Парень угодил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга

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В Екатеринбурге на улице Боровой произошел случай, из-за которого 12-летний школьник угодил в больницу. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в больнице, куда привезли парня, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрения на сотрясение мозга. Врач уточнил, что основные травмы ребенок получил, ударившись головой о диван.

Информацию подтвердили в полиции. Там уточнили, что все произошло еще в середине января.

- 14 января в дежурную часть отдела полиции №3 поступило сообщение от медучреждения о доставленном несовершеннолетнем пациенте 2008 года рождения. 15 января мать ребенка обратилась с заявлением о привлечении к ответственности своего отца, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что 14 января около 20:00 в гости к семье пришел дедушка. Мама Романа сообщила родственнику, что ее сын взял у одноклассницы телефон и не вернул его.

- Дедушка стал общаться с внуком, последний стал нервничать и биться головой об стол. Чтобы усмирить внука дед пару раз дал ему подзатыльник, - уточнили в полиции.

Сейчас подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 проводит проверку.

- Мальчик направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По итогам разбирательств будет принято соответствующее решение, - объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU