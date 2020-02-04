На Урале вынесли приговор душегубам, которые изнасиловали и убили 24-летнюю знакомую

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:14:36+03:00

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В Екатеринбурге суд вынес приговор двум мужчинам, которые 6 марта 2018 года изнасиловали и убили 24-летнюю знакомую в доме улице Заводской в городе Верхотурье.

Дело было так: два злодея 1991 и 1988 годов рождения в тот день пьянствовали. В какой-то момент у них закончилось спиртное. Чтобы продолжить свой праздник, пара отправилась домой к знакомой, чтобы попросить денег. Они проникли к ней в квартиру, но женщина денег не дала.

Тогда пьяные гости изнасиловали ее, а потом исполосовали ножами. После этого убийцы покинули города. Скрывшись в Верхотурском районе, однако уже 11 марта силовики поймали их.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, один из душегубов получил срок в 23 года лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Второму дали чуть меньше: 21 года также колонии особого режима. Также оба должны выплатить родственникам около 1 миллиона рублей морального вреда родственникам убитой женщины.

Вот как прокомментировал ситуацию пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых:

- Задержать злоумышленников удалось при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи в одной из квартир. Выяснилось, что обнаруженный при осмотре места происшествия по факту кражи след обуви совпадает с тем отпечатком обуви, который был изъят при осмотре места происшествия по делу об убийстве женщины по улице Заводской в Верхотурье. Определив круг возможных подозреваемых по факту кражи, сыщики вышли на след подсудимых, сумев изобличить их и в жестоком убийстве женщины, - рассказал полковник Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU