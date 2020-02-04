2020-02-04T13:07:59+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД в январе 2020 года выросли на 4,2%

По оперативным данным, в январе 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 миллиона пассажиров
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С вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 миллиона пассажировС вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 миллиона пассажиров
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По оперативным данным, в январе 2020 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,2 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (+3,9%), в дальнем следовании – 0,7 млн (+4,9%). Пассажирооборот на СвЖД в январе 2020 года составил 782 млн пасс-км, что на 1,2% больше января 2019 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в январе 2020 года перевезено почти 86,8 млн пассажиров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 77,7 млн пассажиров (+3,2%), в дальнем следовании – почти 9,1 млн (+4,3%). Пассажирооборот в январе 2020 года составил 9,5 млрд пасс-км, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Перевозки пассажиров на СвЖД в январе 2020 года выросли на 4,2%
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