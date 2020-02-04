Все больше жителей Урала болеют раком: тревожная статистика

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:43:18+03:00

Четверо из пяти детей с онкологией на Урале выздоравливают Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области постоянно растет число людей, у которых диагностируют злокачественные образования. В это же время смертность от онкологии на Урале постепенно снижается.

С 2009 года заболеваемость раком в регионе выросла на четверть. Такие данные приводит главный врач Областного онкологического диспансера Владимир Елишев.

Екатеринбург также попал в печальную статистику – заболевших раком становится больше, но смертность постепенно снижается. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Это связано с тем, что в городе совершенствуются методы диагностики онкологии, что помогает выявить ее на ранней стадии. А значит, шансы на выздоровление увеличиваются.

На 900 тысяч детей в Свердловской области рак диагностируют у 150 первичных пациентов в год. Болоее 80% из них выздоравливают.

- Если сравнивать с тем, что было на рубеже 1990-х годов, то там смертность была колоссальная, - говорит зав отделением детской онкологии ОДКБ №1 Олег Аракаев.

ИСТОЧНИК KP.RU