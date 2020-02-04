2020-02-04T11:26:54+03:00
Спорт

Стала известна дата следующего боя Ивана Штыркова

Следующим соперником «уральского халка» станет польский полутяжеловес Михал Пастернак
Олег ГАЛИМОВ
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В активе Штыркова 16 побед, одно поражение и одна ничьяВ активе Штыркова 16 побед, одно поражение и одна ничьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стал известен следующий соперник уральского бойца ММА Ивана Штыркова. Им станет польский полутяжеловес Михал Пастернак, бой состоится 22 февраля в Екатеринбурге в академии единоборств РМК.

- Пастернак дебютировал в профессиональном ММА восемь лет назад и с тех пор провел в клетке 18 поединков, в которых одержал 14 побед. В 2014 году он получил приглашение в ONE FC и после первой же победы получил право на бой за вакантный титул чемпиона организации. В этой встрече он проиграл удушающим и не смог закрепиться в азиатской лиге, - отмечают организаторы боя.

А вот Штырков свой последний бой проиграл Ясубею Эномото. Теперь «уральский халк» занимает 46-ю позицию в мировом рейтинге средневесов fightmatrix — до этого он был на 20-й строчке среди полутяжеловесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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