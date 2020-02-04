Стала известна дата следующего боя Ивана Штыркова

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:26:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Стал известен следующий соперник уральского бойца ММА Ивана Штыркова. Им станет польский полутяжеловес Михал Пастернак, бой состоится 22 февраля в Екатеринбурге в академии единоборств РМК.

- Пастернак дебютировал в профессиональном ММА восемь лет назад и с тех пор провел в клетке 18 поединков, в которых одержал 14 побед. В 2014 году он получил приглашение в ONE FC и после первой же победы получил право на бой за вакантный титул чемпиона организации. В этой встрече он проиграл удушающим и не смог закрепиться в азиатской лиге, - отмечают организаторы боя.

А вот Штырков свой последний бой проиграл Ясубею Эномото. Теперь «уральский халк» занимает 46-ю позицию в мировом рейтинге средневесов fightmatrix — до этого он был на 20-й строчке среди полутяжеловесов.

ИСТОЧНИК KP.RU