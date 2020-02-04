Крупнейшая партия за три года: в Кольцово таможенники задержали пассажиров из Китая, везущих 200 килограммов одежды

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:55:49+03:00

Для того, чтобы забрать товар предпринимателям предстоит оплатить штраф, задекларировать и уплатить таможенную пошлину

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В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали двух россиян, везущих из Китая большую партию текстиля – 195 килограммов. Стоимость продукции превышала 500 тысяч рублей, но мужчины не задекларировали товар.

- За последние 3 года – это крупнейшая коммерческая партия, перемещаемая физическими лицами в сопровождаемом багаже через наш воздушный пункт пропуска. По действующему законодательству новые товары подлежат обязательному письменному декларированию. За недекларирование нарушителям грозит административный штраф до двукратной стоимости перемещаемой продукции, - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Сейчас товар задержан, его оценивают эксперты. Для того, чтобы забрать товар предпринимателям предстоит оплатить штраф, задекларировать и уплатить таможенную пошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU