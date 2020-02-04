2020-02-04T09:24:53+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» отправили в Китай медицинские маски, чтобы раздавать их в аэропорту

Средства защиты будут выдавать бесплатно всем пассажирам
Юлия СТАЛИНА
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На борту самолетов тоже всегда есть медицинские маски.На борту самолетов тоже всегда есть медицинские маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила в Китай партию медицинских масок-респираторов . Средства защиты от коронавируса будут бесплатно раздавать в аэропортах, сообщают в компании.

- В связи с распространением коронавируса – 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок. Из-за этого жители прибегают к нестандартным решениям, используя вместо масок подручные средства, - комментируют в пресс-службе.

Средства защиты есть и на борту самолетов.

Напомним, накануне «Уральские авиалинии» объявили об отмене регулярных рейсов из Екатеринбурга в Китай. Чартеры будут летать по-прежнему, чтобы увезти россиян из опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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