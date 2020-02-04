«Уральские авиалинии» отправили в Китай медицинские маски, чтобы раздавать их в аэропорту
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила в Китай партию медицинских масок-респираторов . Средства защиты от коронавируса будут бесплатно раздавать в аэропортах, сообщают в компании.
- В связи с распространением коронавируса – 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок. Из-за этого жители прибегают к нестандартным решениям, используя вместо масок подручные средства, - комментируют в пресс-службе.
Средства защиты есть и на борту самолетов.
Напомним, накануне «Уральские авиалинии» объявили об отмене регулярных рейсов из Екатеринбурга в Китай. Чартеры будут летать по-прежнему, чтобы увезти россиян из опасной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU