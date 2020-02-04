2020-02-04T09:10:24+03:00
Происшествия

Пенсионерке с Урала отказались возвращать деньги за путевку, несмотря на смерть ее отца

Права женщины отстояли сотрудники прокуратуры
Олег ГАЛИМОВ
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Женщина должна была отправится в поездку и оплатила путевку, но из внезапной смерти отца и наступившей временной нетрудоспособности попросила вернуть ей деньги. Но туроператор вернул лишь 20% от потраченной суммы.Женщина должна была отправится в поездку и оплатила путевку, но из внезапной смерти отца и наступившей временной нетрудоспособности попросила вернуть ей деньги. Но туроператор вернул лишь 20% от потраченной суммы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась возврата денег для пенсионерки от туристического агентства «Люкс». Женщина должна была отправится в поездку и оплатила путевку, но из внезапной смерти отца и наступившей временной нетрудоспособности попросила вернуть ей деньги. Но туроператор вернул лишь 20% от потраченной суммы.

- В ходе проведенной проверки факт осуществления турагентством каких-либо расходов, связанных с выполнением обязательств по указанному договору, не подтвердился, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд в интересах заявительницы, являющейся пенсионером по возрасту.

Суд взыскал с турагентства и туроператора в пользу заявительницы уплаченные ею денежные средства в полном объеме, - отмечают в свердловской прокуратуре.

Добровольно исполнить решение суда турагентство отказалось и взыскивать деньги пришлось судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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