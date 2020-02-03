2020-02-03T19:29:09+03:00
Общество

Забралась на окно и повернула ручку: в Нижнем Тагиле с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка

Ребенка увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами
Алина СУРИНА
Поделиться:
Девочка выпала из окна, пока мама была на кухнеДевочка выпала из окна, пока мама была на кухнеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, пока мама троих детей была на кухне, самая младшая – полуторогодовалая девочка забралась с дивана на окно, повернула ручку и выпала с высоты третьего этажа на улицу. К счастью, по словам полиции, переломов у девочки медики не обнаружили – ее увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

- На место выезжали сотрудники отдела полиции № 18. Инспекторы ПДН выяснили, что мама 1982 года рождения одна воспитывает трех детей, двое из которых несовершеннолетние. Старшей дочери 18 лет, сыну 14 и младшая 1,5 лет. Старшие дети учатся, с младшей в отпуске по уходу за ребенком, - рассказали в пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское.

Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Инспекторы ПДН будут наблюдать за матерью и ее тремя детьми и при необходимости окажут необходимую психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забралась на окно и повернула ручку: в Нижнем Тагиле с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка
«Автомобилист» третий раз в сезоне проиграл «Сибири»
С привокзальной площади Нижнего Тагила уберут стоянку маршруток
Из восьми выжили только трое: в Екатеринбурге живодеры утопили новорожденных щенков
В Екатеринбурге в здании фитнес-клуба играли в покер. Пока не нагрянули силовики
В Екатеринбурге бывшего сотрудника автокомпании обвиняют в краже 23 миллионов рублей
Холдинг «РЖД» принимает меры по предупреждению распространения коронавируса
«Они начали защищать территорию от переизбытка гормонов»: в Екатеринбургском цирке объяснили, почему львы подрались во время выступления
В Екатеринбурге в 2021 году благоустроят Дендропарк
На Урале резко выросло число ДТП из-за выезда на «встречку»: печальная статистика
Туристам на Горе Белой расскажут о репрессиях на Урале
Ушел из дома с ножом: на Уралмаше поймали брошенного парня, который грабил киоски
ЕВРАЗ КГОК повышает безопасность труда в карьерах
В Нижнем Тагиле на парад Победы выведут еще больше военной техники
Должность министра экономики Свердловской области занял чиновник из ХМАО
«Уральские авиалинии» до марта приостановили все полеты в Китай из-за коронавируса
Свердловский губернатор проиндексирует материнский капитал
ОАО «РЖД» выступило с предложением о создании концессии для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина»
На «Лыжню России - 2020» заявилось 90 тысяч свердловчан
На Урале с должников собрали больше 500 миллионов за капремонт
В новогодние праздники екатеринбургские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
В Екатеринбурге в ДТП погиб 18-летний парень и трое пострадали
Екатеринбургский застройщик присвоил сорок миллионов рублей
Заискрился кипятильник: в пожаре в Свердловской области пострадали трое детей
Прокуратура наказала свердловчанку, которая оскорбляла врача скорой помощи
Автоледи из Екатеринбурга лишилась кабриолета из-за долгов по кредитам