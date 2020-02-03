Забралась на окно и повернула ручку: в Нижнем Тагиле с третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:29:09+03:00

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В доме на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле, пока мама троих детей была на кухне, самая младшая – полуторогодовалая девочка забралась с дивана на окно, повернула ручку и выпала с высоты третьего этажа на улицу. К счастью, по словам полиции, переломов у девочки медики не обнаружили – ее увезли в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

- На место выезжали сотрудники отдела полиции № 18. Инспекторы ПДН выяснили, что мама 1982 года рождения одна воспитывает трех детей, двое из которых несовершеннолетние. Старшей дочери 18 лет, сыну 14 и младшая 1,5 лет. Старшие дети учатся, с младшей в отпуске по уходу за ребенком, - рассказали в пресс-службе МУ МВД Нижнетагильское.

Ранее семья в поле зрения полиции не попадала. Инспекторы ПДН будут наблюдать за матерью и ее тремя детьми и при необходимости окажут необходимую психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU