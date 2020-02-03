«Автомобилист» третий раз в сезоне проиграл «Сибири»

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:57:42+03:00

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Екатеринбургские хоккеисты закончили выездную серию матчем в Новосибирске. «Автомобилист» проиграл «Сибири» со счетом 3:2. Победитель сегодня определился только после буллитной серии. Наши хоккеисты уже дважды терпели поражение от новосибирцев в этом сезоне – в октябре, во время своего спада, и в овертайме в январе.

Уже в первом периоде «Сибирь» забросила первую шайбу в ворота екатеринбуржцев. Хозяева с первых минут получили большинство из-за нарушения Анатолия Голышева и штрафа Никита Трямкина. Спустя две минуты Питер Холланд сравнял счет. Но за полторы минуты до конца первого периода «Сибирь» снова забила гол в ворота екатеринбургской команды.

Второй период новосибирцам пришлось выстоять в обороне. Но до голов дело так и не дошло. Счет матча изменился только в третьем периоде – Джефф Плэтт с передачи вернувшегося в состав Дэна Секстона отыграл шайбу. Основное время завершилось со счетом 2:2.

Овертайм «Автомобилист» начал с активной игры, затем новосибирцы устроили серию атак. Итоговый счёт матча 3:2, победа по буллитам. «Автомобилист» продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице Востока. Сейчас в КХЛ наступит перерыв на матчи Евротура. Следующую игру екатеринбуржцев болельщики увидят только 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU