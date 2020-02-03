2020-02-03T17:27:07+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в здании фитнес-клуба играли в покер. Пока не нагрянули силовики

Азартные игры проводились под видом практических обучающих занятий
Алина СУРИНА
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Сейчас правоохранители устанавливают кто еще причастен к организации и проведению незаконных азартных игрСейчас правоохранители устанавливают кто еще причастен к организации и проведению незаконных азартных игрФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК и бойцы ОМОН закрыли покерный клуб на месте бывшего фитнес-центра на Московской. Заведение открылось в начале января, его владельцы искали посетителей через социальные сети. Силовики нагрянули в подвальное помещение здания, где находился клуб в субботу, первого февраля.

– На момент проведения спецоперации в клубе находилось около 15 человек – игроки и персонал. Из помещения изъяты кейсы с фишками и картами, игральные столы, документация, денежные средства, – рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, азартные игры проводили под видом практических обучающих занятий. Учебными были будние дни, а в выходные посетители играли в покер на деньги. Сейчас правоохранители устанавливают кто еще причастен к организации и проведению незаконных азартных игр. После этого материалы будут переданы в органы Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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